Der Run auf neue Fahrräder ist laut Branche erst mal vorbei

Einbruch am Fahrradmarkt sorgt für Rabatte: Laut dem Verband "Zukunft Fahrrad" ist der Umsatz in Deutschland letztes Jahr erstmals seit 2019 gesunken. Die Branche leidet demnach unter anderem an geringerer Nachfrage. Für Kunden heißt das: Viele Hersteller locken mit Sonder-Angeboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2025 15:15 Uhr