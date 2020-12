Der Ruf nach einem harten Lockdown wird lauter

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der Ruf nach einem harten Lockdown wird in Deutschland immer lauter. In Schleswig-Holstein wird es ihn ab Weihnachten schon geben, hat Ministerpräsident Günther mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen angekündigt. Bayerns Ministerpräsident Söder ist für einen kompletten Lockdown von Weihnachten bis zum 10. Januar. Eine bessere Zeit werde man im ganzen Jahr nicht mehr finden, so Söder im Zweiten. Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert Corona-Verschärfungen - genauso wie der Städte- und Gemeindebund. Ifo-Chef Fuest ist gegen einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Begründung: Alle Beteiligten müssten sich darauf einstellen können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 04:00 Uhr