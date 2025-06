Der rechtskonservative Nawrocki wird neuer Präsident in Polen

Warschau: Der rechtskonservative Kandidat Nawrocki hat die Präsidentenwahl in Polen knapp für sich entschieden. Bei der gestrigen Stichwahl kam er auf 50,9 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent, der liberale EU-freundliche Politiker Trzaskowski, erreichte 49,1 Prozent. Gestern Abend hatten die ersten Prognosen in eine andere Richtung gedeutet. Da war noch Trzaskowski vorn gelegen, der sich sogar schon zum Sieger erklärt hatte. Mit Nawrocki als neuem Staatspräsidenten wird es die polnische Regierung um Ministerpräsident Tusk schwer haben, ihre Reformvorhaben durchzubringen. Der Präsident in Polen hat mehr Befugnisse als der Präsident in Deutschland: Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die Außenpolitik mit und hat das Recht, sein Veto gegen Gesetze einzulegen.

