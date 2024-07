Der Opfer des OEZ-Anschlag von 2016 wird gedacht

München: Am Olympia-Einkaufszentrum wird heute an die Opfer des Anschlags vor genau acht Jahren erinnert. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger am OEZ in München neun Menschen erschossen und 35 weitere verletzt, 13 von ihnen schwer. Anschließend tötete er sich selbst. Lange Zeit wurde der Anschlag als Amoklauf eines psychisch kranken Mobbing-Opfers gewertet, inzwischen gilt er als rassistisch motiviert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 12:00 Uhr