Der Lokführerstreik hat auch im Personenverkehr begonnen

Berlin: Die Lokführer der Deutschen Bahn haben zum sechsten Mal im laufenden Tarifkonflikt die Arbeit niedergelegt. Das hat eine Bahnsprecherin am Morgen bestätigt. Der Streik im Personenverkehr soll 24 Stunden dauern, bis morgen früh zwei Uhr. Ein Notfahrplan der Bahn soll im Fernverkehr etwa ein Fünftel des Zugverkehrs sichern. Im Regionalverkehr und bei S-Bahnen der Deutschen Bahn sind die Auswirkungen je nach Region unterschiedlich. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hatte am Abend den Eilantrag der Bahn abgelehnt, dem Streik zu untersagen, weil er zu kurzfristig angesetzt worden sei und eine unzumutbare Belastung für Unternehmen und Fahrgäste darstelle. Das Unternehmen kündigte Berufung an. Der Ausstand im Güterverkehr hat bereits um 18 Uhr begonnen. Eine Einigung in dem Tarifkonflikt scheitert bisher vor allem an der Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Arbeitswoche. Von Arbeitgeberseite heißt es, nicht nur weitgehende Angebote der Deutschen Bahn lägen vor, sondern auch ein Moderatorenvorschlag. Es gebe keinen Grund, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 03:00 Uhr