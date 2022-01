Der Japaner Kobayashi gewinnt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Beim traditionellen Neujahrs-Springen ist Markus Eisenbichler Zweiter geworden - nur zwei Zehntel hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Dritter wurde Lovro Kos aus Slowenien. Karl Geiger kam auf Platz sieben, Stephan Leyhe auf Platz 10. In der Gesamtwertung der Vierschanzen-Tournee führt Kobayashi mit zwei Siegen vor dem dritten Springen am Dienstag in Innsbruck deutlich vor Marius Lindvik aus Norwegen und dem Slowenen Lovro Kos. Kobayashi übernahm nach seinem dritten Sieg in Serie zudem das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters von Geiger.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.01.2022 16:45 Uhr