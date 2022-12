Der Iran löst Sittenpolizei auf und setzt Untersuchungsausschuss ein

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Das iranische Innenministerium hat überraschend die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses angekündigt, der sich mit den Protesten im Land befassen soll. Innenminister Wahidi sagte, Demonstranten und Systemkritiker würden in das Gremium nicht eingeladen. In den Augen Wahidis sind die Protestierenden Krawallmacher und Unruhestifter. In dem Untersuchungsausschuss sollten nur Behörden und Juristen zu Wort kommen, um die Wurzeln der Proteste zu erkunden, sagte der Minister. Zuvor hatte die iranische Regierung verkündet, die Sittenpolizei aufzulösen, die unter anderem die Einhaltung der Kleidervorschriften und den Kopftuchzwang überwacht. Was dieser Schritt bedeutet, ist noch unklar. Auslöser der Proteste war der Tod einer 22-Jährigen, nachdem die Sittenwächter sie festgenommen hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2022 14:30 Uhr