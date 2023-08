Der Gillamoos in Abensberg beginnt

Abensberg: Heute Abend beginnt der Gillamoos, der größte Jahrmarkt der Hallertau und einer der ältesten in Bayern. Zum Auftakt findet wieder ein Holzsägewettbewerb statt. Der große Auszug mit mehr als 3.000 Trachtlern und anschließendem Bieranstich ist morgen Nachmittag. Bundesweit bekannt ist der Jahrmarkt in Abensberg wegen seines Politischen Frühschoppens am Gillamoos-Montag. Traditionell treten in verschiedenen Festzelten führende Politiker auf. In Bad Griesbach im Landkreis Passau beginnt heute Abend das Karpfhamer Fest. Die damit verbundene Rottalschau öffnet morgen. Die Organisatoren erwarten gut 400.000 Besucher.

