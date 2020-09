Schauspieler Michael Lonsdale 89-jährig gestorben

Reiter kündigt verschärfte Maskenpflicht für München an

München: Als erste deutsche Millionenstadt stellt die bayerische Landeshauptstadt wegen steigender Corona-Infektionen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Aussicht. Rund um den zentralen Marienplatz soll ab Donnerstag auch auf der Straße eine Maskenpflicht gelten, kündigte Oberbürgermeister Reiter nach einer Sitzung des Krisenstabs an, ebenso in der Sendlinger Straße und am Viktualienmarkt. Der Wert der Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen liegt derzeit in München bei 56, deutlich über dem kritischen Wert von 50. Sollte das bis Mittwoch so bleiben, dürfen sich künftig nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten zu Hause oder an einem Lokal treffen. Bei privaten Feiern sind drinnen nur noch 25 Menschen erlaubt, draußen 50. Reiter kündigte an, dass die Regelungen vorerst für sieben Tage gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 19:00 Uhr