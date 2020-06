Der FC Bayern München ist Deutscher Fußball-Meister

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge Deutscher Fußball-Meister. Die Münchner siegten am Abend in Bremen mit 1:0 und liegen damit in der Tabelle uneinholbar vorn. Dagegen steht Paderborn als Absteiger fest nach einer 0:1-Niederlage bei Union Berlin. Union sicherte sich gleichzeitig den Klassenerhalt. Außerdem gewann Freiburg mit 2:1 gegen Hertha BSC und Mönchengladbach besiegte Wolfsburg mit 3:0. Augsburg spielt heute daheim gegen Hoffenheim. In der zweiten Liga trennten sich Hamburg und Osnabrück 1:1. Mit dem Unentschieden des HSV ist Tabellenführer Bielefeld sicher aufgestiegen. Nürnberg gewann mit 6:0 in Wiesbaden und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Fürth und Heidenheim spielten 0:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr