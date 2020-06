Der FC Augsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga

Beschwerden von Kunden über Bahn und Airlines häufen sich

Berlin: Beschwerden von Verbrauchern über Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn haben in der Corona-Zeit deutlich zugenommen. Die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr SÖP erhält derzeit in jeder Woche zwei bis dreimal so viele Schlichtungsanträge wie in den vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre, sagte SÖP-Geschäftsführer Klewe in einem Zeitungsinterview. Allein in den ersten beiden Juni-Wochen habe sich die Zahl der Anträge von 810 auf 1900 mehr als verdoppelt. Die meisten Beschwerden betreffen Fluggesellschaften, von denen die Kunden die Ticketkosten für nicht stattgefundene Flüge erstattet bekommen wollen. Bahnkunden ärgern sich laut Klewe über Gutscheine, die befristet sind und nur für die gebuchte Fahrstrecke gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 14:00 Uhr