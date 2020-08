Der erkrankte Kremlkritiker Nawalny ist auf dem Weg nach Deutschland

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der Kremlkritiker Nawalny ist auf dem Weg nach Deutschland. Wie seine Sprecherin berichtet, ist ein Spezialflugzeug mit ihm an Bord vom Flughafen der sibirischen Stadt Omsk abgehoben. Nach merhreren Stunden wird Nawalny in Berlin zur Behandlung eintreffen. Zuvor hatten russische Ärzte eine Ausreise immer wieder verweigert. Sie begründeten das mit dem Gesundheitszustand des Kremlkritikers. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte der "Passauer neuen Presse", dass er einen Giftanschlag auf Nawalny für wahrscheinlich hält. In der Vergangenheit habe es eine ganze Serie von Ermordungen, Mordversuchen und auch tödlichen Vergiftungen in der Verantwortung des russischen Staates gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 05:00 Uhr