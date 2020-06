Der bei Polizeieinsatz in den USA getötete Afroamerikaner George Floyd ist beigesetzt.

Nachrichtenarchiv - 10.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pearland: Gut zwei Wochen nach seinem Tod bei einem Polizeieinsatz ist der Afroamerikaner George Floyd in Pearland nahe Houston beigesetzt worden. Der Leichenwagen wurde von der Polizei eskortiert. Vorher hatten Hinterbliebene und Gäste an Floyd erinnert. Zur Trauerfeier in einer Kirche in seiner Heimatstadt Houston war per Video auch der US-Demokrat Biden zugeschaltet. Er rief seine Landsleute auf, die Rassendiskriminierung zu stoppen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2020 04:00 Uhr