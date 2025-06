Der ausgewilderte Bartgeier "Vinzenz" flog an die Nordsee

Bayerischer Geier fliegt bis an die Nordsee: Wie der bayerische Naturschutzverband LBV mitteilte, hat "Vinzenz" seit Freitag rund 1.600 Kilometer bis an die niederländische Nordsee zurückgelegt. In der Nähe von Oldenburg hätten ihn Naturschützer schließlich eingefangen. Er ist stark abgemagert und soll in Kürze in die Bayerischen Alpen zurückgebracht werden. Der Bartgeier war Ende Mai im Nationalpark Berchtesgaden gemeinsam mit einem Artgenossen ausgewildert worden.

