"Der Alte"-Darsteller Rolf Schimpf ist tot

München: Der Schauspieler Rolf Schimpf ist tot. Er starb nach BR-Informationen in der Früh in einem Münchner Seniorenheim. Er sei friedlich eingeschlafen, hieß es. Schimpf wurde 100 Jahre alt. Bekannt wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum durch die ZDF-Krimiserie "Der Alte". Dort spielte er von 1986 bis 2007 den Kriminalhauptkommissar Leo Kress. Insgesamt wirkte Schimpf in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 17:30 Uhr