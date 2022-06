Depressionen haben in Corona-Zeiten zugenommen

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Depressive Symptome haben in der Zeit der Corona-Pandemie offenbar deutlich zugenommen. Das berichtet die Zeitung "Welt" und beruft sich auf eine bislang unveröffentlichte Untersuchung des Robert Koch-Instituts. Demnach ist der Anteil depressiver Menschen in Deutschland von neun Prozent im Sommer 2020 auf rund zwölf Prozent Ende 2021 gestiegen. Besonders betroffen sind Frauen und - unabhängig vom Geschlecht - jüngere Erwachsene. In der Studie werden als Symptome Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit genannt. ,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 21:00 Uhr