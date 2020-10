Denkmal für Gorbatschow in Dessau enthüllt

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dessau: Anlässlich des Jahrestags der Deutschen Einheit ist in Dessau in Sachsen-Anhalt ein Denkmal für den früheren sowjetischen Präsidenten Gorbatschow enthüllt worden. Von der Stadt hieß es, es solle an den Politiker erinnern, der mit seinem Wirken für Perestroika und Glasnost erst die Voraussetzungen geschaffen habe, die dann die friedliche Revolution und die Deutsche Einheit ermöglichten. Das Denkmal hat der Bildhauer Bernd Göbel geschaffen und mit Spenden finanziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 23:00 Uhr