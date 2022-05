Deniz Yücel tritt als Präsident des PEN-Zentrums zurück

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gotha: Der Journalist Deniz Yücel ist überraschend als Präsident des PEN-Zentrums zurückgetreten. Der 48-Jährige kündigte den Schritt am Abend bei einer Mitgliedsversammlung der Schriftstellervereinigung an. Außerdem erklärte er seinen Austritt aus dem Verband. Zuvor hatte noch eine knappe Mehrheit für den Verbleib von Yücel gestimmt. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Yücel, er stehe als Zitat "Aushängeschild einer Bratwurstbude" nicht zur Verfügung. Der Journalist war erst im Oktober zum Vorsitzenden des PEN-Zentrums gewählt worden. Die Führungsriege steht in der Kritik, da es Beleidigungen und Mobbingvorwürfe gegeben haben soll.

13.05.2022 22:00 Uhr