Deniz Yücel ist neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen oft sonnig. Sonst zunächst verbreitet trüb, am Nachmittag und am Abend gebietsweise etwas freundlicher. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht zunehmend neblig bei Tiefstwerten um 3 Grad. In den kommenden Tagen nach teils zähem Nebel viel Sonne, vor allem in höheren Lagen, in manchen Niederungen ganztägig trüb. Am Samstag teils trüb oder bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 8 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2021 07:00 Uhr