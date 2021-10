Deniz Yücel ist neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der deutsch-türkische Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel ist der neue Präsident der Schriftstellervereinigung PEN-Deutschland. Der Publizist wurde am Abend bei der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt. Yücel wurde im hessischen Flörsheim geboren. Wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung war der 48-Jährige längere Zeit in der Türkei inhaftiert. Die bisherige PEN-Präsidentin Regula Venske war nicht mehr angetreten. Das PEN-Zentrum Deutschland tritt ein für die Freiheit des Wortes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2021 07:00 Uhr