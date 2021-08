Denise Schindler gewinnt erste Medaille für Deutschland bei den Paralympics

das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag an den Alpen noch einige Wolken, sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In der Nacht immer mehr Wolken, später im Norden erste Regenfälle; Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen und übermorgen unbeständig mit Sonne, Wolken und Regen. Am Tag maximal 14 bis 19, in der Nacht 11 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 08:00 Uhr