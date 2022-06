Deneuve bekommt Lebenswerk-Preis in Venedig

Guterres mahnt zu raschem Handeln wegen Lebensmittel- und Energiekrise

Stockholm: UN-Generalsekretär Guterres zufolge führt der Ukraine-Krieg zu einer globalen Lebensmittel-, Energie- und Finanzkrise. Dagegen müsse rasch etwas unternommen werden, sagte er vor dem Auftakt der UN-Umweltkonferenz in Schweden. Es treffe vor allem die armen Länder, so Guterres. Der Bedarf an Nahrungsmitteln könne nur mit Hilfe der Produktion in der Ukraine und in Russland gelöst werden. In beiden Ländern wächst rund 30 Prozent des Weizens, der weltweit auf den Markt kommt. In Bezug auf die Energieversorgung sprach Guterres von einer selbstmörderischen Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen. Gleichzeitig warnte er, der Krieg habe den Fokus weggelenkt von der Bekämpfung der Klimakrise.

