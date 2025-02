Den Haager Gerichtshof verurteilt Trumps Sanktionsandrohung

Washington: US-Präsident Trump geht jetzt gegen den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor. Trumps Vorwurf lautet: Machtmissbrauch und "bösartiges Verhalten". Er spricht von unbegründeten Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Netanjahu. Und deshalb verhängt Trump Sanktionen gegen die Mitarbeiter des Strafgerichtshofs. Das Gericht verurteilte Trumps Ankündigung. Man stehe hinter seinem Personal und wolle weiterhin für Millionen unschuldiger Opfer von Gräueltaten weltweit Gerechtigkeit und Hoffnung schaffen. So steht es in einem vierzeiligen Statements des Gerichts. Der Vorsitzende des ICC, des Internationalen Strafgerichtshofs, hatte bereits nach dem Wahlsieg Trumps gewarnt, dass Sanktionen die Arbeit des Gerichts einschränken würden. Die Existenz des Gerichts, so der japanische Jurist, stehe auf dem Spiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 11:00 Uhr