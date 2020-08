Demoverbot: Berliner Gericht entscheidet über Eilantrag

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Verwaltungsgericht in der Bundeshauptstadt entscheidet voraussichtlich heute über das Verbot der für morgen geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik. Kanzleramtschef Braun spricht von einer schwierigen Abwägungsfrage. Das große Problem sei, dass bei der Begründung des Demo-Verbots die Absicht der Demonstranten mit in die Argumentation einbezogen worden sei, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Kanzlerin Merkel äußerte Verständnis für das Verbot und verwies auf gerichtliche Überprüfungswege der Entscheidung. Berlins Innensenator Geisel verwies darauf, dass sich die Demonstranten zuletzt bewusst gegen Hygieneregeln verstoßen hätten. In der Süddeutschen Zeitung warnt der SPD-Politiker vor einem konfliktreichen Wochenende in Berlin, da es ganz erhebliche Gewaltandrohungen gebe. Tausende Polizisten seien deshalb auch aus anderen Bundesländern und vom Bund zusammengezogen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 06:00 Uhr