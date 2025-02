Demos und Kundgebungen gegen schärfere Migrationspolitik

Erlangen: Trotz der Ablehnung des sogenannten Zustrombegrenzungsgesetzes im Bundestag haben heute bundesweit erneut zahlreiche Menschen gegen eine schärfere Migrationspolitik protestiert. In der mittelfränkischen Stadt versammelten sich am Morgen laut Polizeiangaben 600 Menschen auf den zentralen Plätzen. Auch in Hersbruck fand am Morgen eine Kundgebung von ÖDP, SPD, Grünen und Freien Wählern statt. Ähnliche Veranstaltungen gab es in Bayern unter anderem auch in Bayreuth und Ansbach. Die Demonstrationen verliefen bislang alle friedlich. In Göttingen gingen rund 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien auf die Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 15:00 Uhr