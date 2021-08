Demos in USA gegen umstrittene Wahlrechtsreform

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben zehntausende Menschen in mehreren Städten gegen eine umstrittene Wahlrechstreform demonstriert. Mit den neuen Regeln wird in einigen von Republikanern regierten Bundesstaaten die Stimmabgabe verschärft: so sind beispielsweise Briefwahlen nur noch eingeschränkt möglich. Auch Methoden, wie einfacher gewählt werden kann, zum Beispiel aus dem Auto heraus, werden eingeschränkt. Weil auf diese Weise überwiegend Minderheiten ihre Stimme abgeben, sehen Kritiker in den Reformen eine Diskriminierungsabsicht. Seit Januar sind bereits dutzende solcher Gesetze beschlossen worden. Die Demokraten versuchen, das auf Bundesebene zu stoppen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ein entsprechendes Bundesgesetz den Senat passiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 07:00 Uhr