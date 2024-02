Demos gegen Rechtsextremismus prägen vielerorts das Stadtbild am Wochenende

Berlin: Die Protestwelle gegen Rechtsextremismus hat am Wochenende in vielen kleinen und großen Städten das Straßenbild bestimmt. Die Polizei zählte bundesweit mehr als 100 Kundgebungen. Teilweise kamen deutlich mehr Demonstranten als die Veranstalter angemeldet hatten. Getragen werden die Proteste von unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Gruppen. In Bayern gingen gestern zum Beispiel in Erding, Nördlingen, Wunsiedel, Dinkelsbühl und Immenstadt Menschen auf die Straße, um für die Demokratie einzutreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 01:00 Uhr