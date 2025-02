Demos gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland

München: In vielen deutschen Städten sind heute wieder hunderttausende Menschen auf die Straße gegangenen, um gegen einen Rechtsruck in Deutschland zu protestieren. In München kamen auf der Theresienwiese laut Polizei mehr als 250.000 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen von mehr als 320.000 Teilnehmern. In Nürnberg beteiligten sich rund 20.000 Menschen an einer Kundgebung der Allianz gegen Rechtsextremismus. Bundesweit hatte auch die Initiative Omas gegen Rechts zu Protesten aufgerufen, darunter in Hannover. Dort gingen laut Polizei 24.000 Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen richten sich nicht nur gegen das Erstarken der AfD, sondern zum Teil auch gegen die Union. Diese hatte im Bundestag bei Abstimmungen über eine schärfere Migrationspolitik die Stimmen der AfD in Kauf genommen.

