Demos gegen Rechtsextremismus gehen auch heute weiter

Berlin: In mehreren Städten sind auch heute wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und eine politische Zusammenarbeit mit der AfD geplant. In Berlin sind unterschiedliche Kundgebungen angemeldet sowie abends Lichterketten. Auch in Köln werden Demonstranten erwartet. Die größte Kundgebung gab es gestern auf der Münchner Theresienwiese mit rund 250.000 Teilnehmern. In Nürnberg waren es rund 20.000. Die Union steht in der Kritik, weil sie im Bundestag für ein Gesetzesvorhaben für eine schärfe Migrationspolitik, die Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte. Unions-Kanzlerkandidat Merz betont seitdem immer wieder, dass es mit ihm keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Heute Abend trifft der CDU-Chef im ersten TV-Duell auf Amtsinhaber und SPD-Kandidat Scholz. Die Sendung läuft live ab 20 Uhr 15 in ARD und ZDF.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 06:00 Uhr