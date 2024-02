Demos gegen Rechts in Bayern und auch bundesweit

Wunsiedel: Für heute sind erneut bundesweit wieder zahlreiche Protestaktionen gegen Rechtsextremismus angesetzt, auch in Bayern. In diesen Minuten startet in Wunsiedel in Oberfranken ein Bündnis aus Vereinen, Parteien und Organisationen eine Demo unter dem Motto "Wunsiedel ist bunt - jetzt erst recht". Seit einer Stunde läuft eine Veranstaltung in Kitzingen in Unterfranken, dort soll es einen Protestzug durch die Stadt geben. Auch im Landkreis Bad Kissingen sind Kundgebungen geplant. Weitere Aktionen gibt es unter anderem in Erding oder Nördlingen. In Hilpoltstein im Landkreis Roth wird ab 17 Uhr auf dem Marktplatz demonstriert. Auch bundesweit gehen wieder Menschen auf die Straße, etwa in Lübeck und Magdeburg. Seit dem Mittag läuft eine Veranstaltung in Bremen, zu der die Polizei etwa 10.000 Menschen erwartet.

