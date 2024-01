Demos gegen Rechts gehen am Wochenende in ganz Deutschland weiter

Nürnberg: Wie in ganz Deutschland wollen in Bayern an diesem Wochenende wieder Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. In Nürnberg hat das Bündnis Nazistopp für heute Nachmittag zu einer Kundgebung aufgerufen. Es werden laut der Stadt mindestens rund 1000 Menschen erwartet. In München rechnet man morgen mit bis zu 20-tausend Teilnehmern. Weitere Kundgebungen im Freistaat mit voraussichtlich mehreren hundert Beteiligten sind in den kommenden Tagen etwa in Regensburg, Bayreuth, Erlangen und Würzburg geplant. Derweil bekommen die Demonstranten breite Zustimmung. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, und auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster zeigten sich froh über die Aktionen und sprachen von einr Stärkung der Demokratie. Zustimmung kommt auch vom Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm. Im BR24 Interview der Woche warnte er davor, die Zeit zurückdrehen zu wollen und den Fokus auf Nationalstaaten zu richten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 09:45 Uhr