Demos gegen Rassismus in ganz Deutschland geplant

Berlin; Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA will eine Initiative in Deutschland in mehreren Städten gegen Rassismus demonstrieren Das Bündnis ruft zu sogenannten "Silent Demos " auf - also stillen Kundgebungen. Die Demonstranten sollen schwarz gekleidet erscheinen und während der Demonstrationen schweigen. Heute sind auch in Paris, London, Warschau und anderen europäischen Städten Proteste geplant. Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz hat Rassismus gegen schwarze Menschen als ein Problem auch in Deutschland bezeichnet. Der Protest dieser Tage mache Mut, sagte die Staatsministerin der Funke-Mediengruppe, denn Wandel beginne in den Köpfen. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sieht in Diskriminierung ein alltägliches Phänomen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2020 06:00 Uhr