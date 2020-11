Demos gegen Corona-Auflagen in Regensburg und Aichach

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Anhänger der sogenannten "Querdenken-Bewegung" sind in Regensburg gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die oberpfälzische Polizei teilte via Twitter mit, auf dem Dultplatz sei die zulässige Teilnehmerzahl von tausend erreicht; die Zugänge zum Platz seien geschlossen. Zu einer Gegendemonstration versammelten sich weniger als hundert Menschen. Die Stadtverwaltung hatte eine Maskenpflicht angeordnet, die laut Polizei teilweise nicht eingehalten wird. Gleiches gilt für eine Demo in Aichach - wo die Polizei ebenfalls Verstöße meldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 15:00 Uhr