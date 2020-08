Demonstrationen in Washington gegen Rassismus

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In Washington haben zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Anlass des Protests war der Jahrestag der historischen "I have a dream"-Rede von Martin Luther King vor dem Lincoln Memorial. An derselben Stelle forderte Luther Kings ältester Sohn heute einen Wandel hin zu echter Gleichberechtigung für alle Bürger. Unter den Demonstranten waren auch Angehörige von Schwarzen, die Opfer von Polizeigewalt wurden, etwa die Schwester von Jacob Blake. Ein Polizist hatte dem 29-Jährigen vergangenes Wochenende im US-Bundesstaat Wisconsin mehrmals in den Rücken geschossen und ihn schwer verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 02:00 Uhr