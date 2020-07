Demonstrationen in Serbien gegen Corona-Restriktionen verlaufen friedlich

Das Wetter: In der Nacht klar, 18 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. Tiefstwerte zwischen 18 Grad am Bodensee und bis zu 11 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag wieder viel Sonne, aber auch windig. 26 bis 32 Grad. Ab dem Nachmittag sind Schauer und Gewitter möglich. Die weiteren Aussichten: Am Samstag im Süden anfangs Regenfälle, sonst trocken und freundlich. Am Sonntag dann bayernweit meist sonnig. Höchsttemperaturen nur mehr zwischen 16 und 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.07.2020 20:15 Uhr