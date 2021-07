Demonstrationen in der Türkei gegen Austritt aus Istanbul-Konvention

Istanbul: In der Türkei haben Tausende von Menschen gegen den Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen protestiert. Demonstrationen gab es unter anderem in Istanbul und in der Hauptstadt Ankara. Viele Polizeibeamte waren im Einsatz - in Istanbul setzte die Polizei Tränengas ein und versuchte so, die Menge aufzulösen. Die Türkei war gestern offiziell aus der Konvention ausgetreten. Präsident Erdogan verwies auf nationale Gesetze zum Schutz von Frauen. - Die Istanbul-Konvention des Europarats ist das weltweit erste verbindliche Abkommen dieser Art. Die 46 Unterzeichnerstaaten verpflichten sich darin unter anderem, gegen häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 08:00 Uhr