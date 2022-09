Demonstrationen in 38 russischen Städten gegen Teilmobilmachung

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In Russland haben die Menschen am Abend in mindestens 38 Städten gegen den Krieg und die Teilmobilmachung protestiert. Dabei hat die Polizei nach Angaben der Menschenrechtsgruppe OVD-Info mehr als 1300 Menschen festgenommen. In Moskau hatten die Behörden zuvor vor der Teilnahme an der Demonstration gewarnt und mit bis zu 15 Jahren Haft gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 04:00 Uhr