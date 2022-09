Demonstrationen gegen Teilmobilmachung in Russland

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Aus Protest gegen die Teilmobilmachung ist es in Russland am Abend zu spontanen Protesten gekommen. In mindestens 38 Städten gingen die Menschen auf die Straße. Dabei habe die Polizei landesweit mehr als 1300 Menschen festgenommen, erklärte die Organisation OVD-Info, die Festnahmen in Russland dokumentiert. Journalisten beobachteten dutzende Festnahmen in Moskau und in St. Petersburg. Derweil will die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten am Rande der UN-Konferenz in New York geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die EU werde die Ukraine zudem auch mit mehr Waffen unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 06:00 Uhr