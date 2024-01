Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und gegen die Regierung haben Zulauf

Hamburg: Deutschlandweit sind am Wochenende wieder hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration am Sonntag fand in Hamburg statt. Hier versammelten sich laut Polizei 60.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 100.000. Weitere Protest-Kundgebungen gab es etwa in Kiel, Trier, Zwickau und Neumarkt in der Oberpfalz. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, begrüßte die anhaltenden Demos. Sie betonte aber, wichtig sei, dass sich diese Solidarität nun auch im Alltag zeige. Auch die Landwirte setzten ihre Proteste fort: Auf der Münchner Theresienwiese versammelten sich nach Polizei-Angaben rund 10.000 Menschen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Neben den Bauern beteiligten sich Gastronomen, Handwerker und Spediteure.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 09:00 Uhr