Demonstrationen gegen Rassismus geplant

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rund 130 Organisationen haben für heute zu einem Aktionstag gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Antisemitismus aufgerufen. In Berlin, Leipzig, Hamburg und weiteren Städten wollen die Teilnehmer mit Demonstrationen ein Zeichen gegen Rechts setzen. Am Brandenburger Tor in Berlin ist beispielsweise eine kilometerlange Menschenkette geplant. Ähnliche Aktionen mit Zehntausenden Teilnehmern fanden bereits gestern unter anderem in Paris und London statt. Dort kam es zu Ausschreitungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 03:00 Uhr