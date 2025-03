Demonstrationen bleiben in Ankara verboten

Türkische Behörden verlängern Versammlungsverbot in Ankara: Am sechsten Tag der Massenproteste gegen die Verhaftung des Oppositionspolitikers Imamoglu verfügten die Behörden, dass in der Hauptstadt bis zum 1. April alle Versammlungen und Kundgebungen verboten sind. Nach der Festnahme des Oppositionspolitikers Imamoglu gibt es trotz der Versammlungsverbote täglich Protestkungebungen und Zusammenstöße mit der Polizei. Wie der Justizminister bestätigte, sind gestern Abend in Istanbul über 50 Menschen wegen "Präsidentenbeleidigung festgenommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 12:15 Uhr