Demonstration in Garmisch-Partenkirchen verläuft weitgehend friedlich

G7-Länder wollen massiv in Entwicklungsländer investieren

Garmisch-Partenkirchen: Die G7-Länder wollen mit einem milliardenstarken Investitionsprogramm auf den wachsenden Einfluss Chinas in Entwicklungsländern reagieren. US-Präsident Biden kündigte beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau Investitionen von 600 Milliarden Dollar in Infrastrukturprogramme in ärmeren Ländern bis 2027 an. Geplant ist beispielsweise ein Solarprojekt in Angola. In Rumänien soll mit Hilfe einer US-Kooperation das erste modulare Kleinkraftwerk für Kernenergie in Europa gebaut werden, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Diese Art der modularen Kraftwerke könnte laut Biden Schule machen. Geplant sind auch Investitionen in das Gesundheitssystem. Beispielsweise soll im Senegal ein Zentrum zur Herstellung von Impfstoffen entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 20:00 Uhr