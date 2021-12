Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Mehr als tausend Menschen ziehen zur Stunde bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt. Die Polizei sprach vor kurzem von rund 1.300 Teilnehmern. Auf Plakaten ist zu lesen: "Schluss mit der Impfnötigung" oder "Frieden und Freiheit". Die Nürnberger Polizei hatte den Demonstrationszug durch die Innenstadt zuvor genehmigt, um zu deeskalieren. Im Nürnberger Stadtteil Röthenbach trafen sich am Abend ebenfalls 200 Menschen zu einer Protestkundgebung. Andere Städte wie München, Würzburg und Straubing haben für Anfang Januar geplante Protestzüge und sogenannte "Spaziergänge" verboten oder nur stationäre Demonstrationen unter Auflagen erlaubt. Der bayerische Innenminmister Herrmann sagte im BR Fernsehen, Demonstrationen müssten gewaltfrei ablaufen; in der Adventszeit habe es genug Beispiele für weitgehend problemlose Kundgebungen gegeben, bei denen sich die Teilnehmer an die Spielregeln gehalten hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 21:00 Uhr