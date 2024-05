Demonstration fordert Ende der Gewalt gegen Politiker

München: Nach den Attacken auf mehrere Politiker hat es auf dem Münchner Marienplatz eine spontane Solidaritätskundgebung gegeben. Nach Angaben des Veranstalters versammelten sich rund 500 Menschen unter dem Motto "Demokratie verteidigen". Die Teilnehmenden forderten ein Ende der Gewalt. In einer Videobotschaft hatte zuvor Bundeskanzler Scholz dazu aufgerufen, nicht tatenlos zuzusehen, wenn Wahlkämpfer und Amtsträgerinnen brutal angegriffen werden. Scholz forderte die Bürger auf, wählen zu gehen. Das sei eine Antwort, die jeder geben könne. Angriffe auf Politiker hatten zuletzt für Entsetzen gesorgt. Gestern waren zwei AfD-Abgeordnete in Stuttgart verletzt worden, einen Tag vorher wurde in Berlin die Wissenschaftssenatorin Giffey attackiert. Vor knapp einer Woche wurde der SPD-Politiker Ecke brutal zusammengeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 16:00 Uhr