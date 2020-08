Demonstraten stürmen Reichstagstreppe - Bundesregierung ist entsetzt

Berlin: In der Hauptstadt haben Demonstranten gegen die Corona-Politik am späten Abend eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und sind auf die Treppe vor dem Eingang gestürmt. Die Polizei drängte die Menschen zurück, es kam zu Rangeleien. Zuvor hatte es an dem Reichstagsgebäude eine Kundgebung gegeben, bei der auch schwarz-weiß-rote Flaggen der Reichsbürger zu sehen waren. Insgesamt spricht die Polizei von 300 Festnahmen in Zusammenhang mit den gestrigen Protesten in Berlin. Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf die Ereignisse. Innenminister Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", es sei unerträglich, dass Chaoaten und Extremisten das symbolische Zentrum der freiheitlichen Demokratie für ihre Zwecke missbrauchten. Außenminister Maas schrieb auf Twitter, Reichsflaggen vor dem Parlament seien beschämend. Finanzminister Scholz äußerte sich ähnlich. Derweil gibt es Kritik am Sicherheitskonzept der Polizei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2020 07:00 Uhr