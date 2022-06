Demonstranten wollen G7-Protest nach Garmisch-Partenkirchen tragen

Scholz empfängt Staats- und Regierungschefs der G7 zu Gipfel in Elmau

Garmisch-Partenkirchen: Bundeskanzler Scholz empfängt am Mittag die Staats-und Regierungschefs der G7-Staaten zu einem dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau. Die Gruppe großer Industrieländer wird im Laufe des Tages zunächst über die weltwirtschaftliche Lage, internationale Partnerschaften bei Infrastrukturen und Investitionen sowie die gegen Russland verhängten Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs sprechen. Frankreichs Präsident Macron und US-Präsident Biden trafen bereits gestern am späten Abend am Gipfelort ein. Am Vormittag will Scholz mit dem US-Präsidenten zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. Für Biden ist es der erste Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt im Januar 2021. Zu den G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Morgen wird sich auch der ukrainische Präsident Selenskyj via Video zu dem Treffen zuschalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 06:00 Uhr