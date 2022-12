Demonstranten stürmen Flughafen von Peru

Kurzmeldung ein/ausklappen EU-Staaten wollen Zahlungen an Ungarn blockieren

Brüssel: Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich darauf verständigt, dass für Ungarn vorgesehene Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren werden. Laut Ratspräsidentschaft werden Ungarn zunächst 6,3 Milliarden Euro vorenthalten, weil das Land nicht genug gegen die Korruption tut. Die Regierung von Ministerpräsident Orbán ist nun in der Pflicht, in Sachen Rechtstaatlichkeit weitere Reformen einzuleiten. Im politischen Kampf zwischen Ungarn und der Mehrheit der EU-Länder gab es zudem weitere Einigungen: Ungarn ist nun nicht mehr gegen weitere Ukraine-Hilfen und stimmt außerdem einer neuen Mindeststeuer für Großkonzerne zu. Diese müssen nun mindestens 15 Prozent Körperschaftssteuer zahlen - unabhängig vom Unternehmenssitz. Im Gegenzug darf die ungarische Regierung Corona-Hilfen der EU in Milliardenhöhe so verwenden wie von ihr vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 07:00 Uhr