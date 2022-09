Demonstranten protestieren in 38 russischen Städten

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die angekündigte Teilmobilmachung hat in vielen russischen Städten Proteste ausgelöst: Wie ARD-Korrespondenten vor Ort berichten, kam es dabei etwa in Moskau und St. Petersburg zu Festnahmen. Nach Angaben der Moskauer Bürgerrechtsorganisation OWD-Info nahm die Polizei in 38 Städten mehr als 1.350 Anti-Kriegs-Demonstranten fest. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben kaum. Beobachtern zufolge gehen derzeit vor allem Frauen und junge Menschen auf die Straße, um gegen die Pläne zu demonstrieren. Nach der Ankündigung der Teilmobilmachung in Russland kam es dort zu einem Ansturm auf Auslandsflüge. Laut einer beliebten Buchungsseite waren für heute alle Direktflüge in nächstgelegene ehemalige Sowjetrepubliken ausgebucht.

