Demonstranten in Myanmar verbreiten Botschaften auf Ostereiern

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Yangon: In Myanmar sind die Proteste gegen das Militär-Regime auch übers Oster-Wochenende fortgesetzt worden. Regime-Kritiker riefen zu einem Ostereier-Streik auf: Bei Kundgebungen zeigten sie Eier mit Aufschriften wie "Wir brauchen Demokratie, keine Diktatur". Aktivisten verteilten die Ostereier in ihrer Nachbarschaft. Auch heute gingen Soldaten mit Gewalt gegen Demonstranten vor - wieder gab es Tote. International wächst die Sorge vor einem Bürgerkrieg in Myanmar. [Papst Franziskus rief die Demonstranten in seiner Osterbotschaft auf, sich friedlich Gehör zu verschaffen. ]

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 22:30 Uhr