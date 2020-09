Demonstranten in Leipzig bewerfen Polizei mit Steinen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Bei einer Spontandemo der linken Szene ist es in Leipzig erneut zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei gekommen. Nach deren Angaben kamen am Abend etwa 200 bis 300 Demonstranten zusammen, um gegen die Räumung eines besetzten Hauses in den Tagen zuvor zu protestieren. Vermummte warfen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf einen Polizeiposten und eintreffende Einsatzkräfte. Zudem zündeten die Randalierer Mülltonnen an und legten brennende Barrikaden auf Straßenbahnschienen. Die Beamten setzten Tränengas ein. Ersten Angaben zufolge wurden bei dem etwa 45-minütigen Gewaltausbruch acht Polizisten leicht verletzt und sechs Fahrzeuge beschädigt. Festnahmen gab es zunächst keine. Damit ist es in Leipzig in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Für heute Abend sind weitere Proteste angekündigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 06:15 Uhr